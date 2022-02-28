Російські війська можуть глушити інтернет, зв'язок і телебачення у прифронтовій зоні для поширення дезінформації, - Київська ОДА
Війська РФ можуть намагатися глушити зв'язок, інтернет і телебачення у прифронтовій зоні, щоб дезінформувати людей
Про це повідомляє Київська державна обласна адміністрація у Telegram.
Згідно з дописом, війська РФ можуть глушити зв'язок, щоб повідомляти про здачу військ і капітуляцію України, аби схилити людей здатися.
"Українська армія, сили територіальної оборони захищають вас. Довіряйте лише офіційним каналам зв‘язку. Це сайт, Facebook та Telegram адміністрації, офіційні ресурси центральних органів влади України", - йдеться у повідомленні.
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