Російські війська обстріляли село у Куп'янському районі Харківщини: постраждала жінка
У неділю, 22 жовтня, російська армія завдала удару по селу Курилівка Куп'янського району Харківської області, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Зазначається, що обстріл населеного пункту окупанти здійснили близько 11 години дня.
Через російський обстріл отримала поранення 39-річна жінка. ЇЇ госпіталізували до медичної установи, лікарі надають необхідну допомогу.
Крім того, унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний будинок та паркан.
- Ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
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