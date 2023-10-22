Російські війська обстріляли село у Куп'янському районі Харківщини: постраждала жінка

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Зазначається, що обстріл населеного пункту окупанти здійснили близько 11 години дня.

Через російський обстріл отримала поранення 39-річна жінка. ЇЇ госпіталізували до медичної установи, лікарі надають необхідну допомогу.

Крім того, унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний будинок та паркан.