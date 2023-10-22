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Російські війська обстріляли село у Куп'янському районі Харківщини: постраждала жінка

22 жовтня, 2023 неділя
14:23
Війна з Росією За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів

У неділю, 22 жовтня, російська армія завдала удару по селу Курилівка Куп'янського району Харківської області, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Зазначається, що обстріл населеного пункту окупанти здійснили близько 11 години дня.

Через російський обстріл отримала поранення 39-річна жінка. ЇЇ госпіталізували до медичної установи, лікарі надають необхідну допомогу. 

Крім того, унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний будинок та паркан.

  • Ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
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