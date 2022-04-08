Російські війська вкрали разом з вантажівками весь гумвантаж для Мелітополя, - мер
Окупанти вкрали автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою для Мелітополя, який зараз перебуває під контролем загарбників
Про це повідомляє мера міста Іван Федоров.
Він зазначив, росіяни не пропустили їхній гуманітарний конвой у Мелітополь, і під загрозою зброї забрали весь транспорт з гуманітарною допомогою собі.
"Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя", - написав Федоров.
За його словами, цей факт став черговим випадком порушення російськими військовими норм міжнародних угод, як і існуючих норм людяності.
"Згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор. Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала", - додав він.
- Також у Мелітополі, який тимчасово окупували російські війська, зростає кількість викрадених ними людей.
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