Російські війська завдали ракетний удар по центральній частині Харкова
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає
Про це у телеграм повідомив мер Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста у Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе