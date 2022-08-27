Російські війська завдали ракетний удар по центральній частині Харкова

Про це у телеграм повідомив мер Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста у Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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