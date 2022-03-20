Російські військові кинули гранату в мирних жителів на Сумщині, загинуло двоє чоловіків
У місті Тростянець російські окупанти кинули гранату в мирних жителів, внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ на одній із вулиць Тростянця кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, 20 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники 11 березня вбили 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній.
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