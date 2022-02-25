Російські військові обстріляли онкодиспансер у Мелітополі

Про це він повідомив у Facebook.



"Під обстріл у Мелітополі потрапив КНП "Мелітопольський онкологічний диспансер" ЗОР. Руйнування на другому поверсі будівлі, руйнування операційної", - сказав голова МОЗ.



Міністр додав, що "продовжується надання медичної допомоги".



"Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України. Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив очільник МОЗ.



Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали, але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.



Раніше Ляшко зазначив, що окупанти обстрілюють "швидкі" на території України. Під ворожий обстріл потрапили екстрені бригади швидкої допомоги у Запорізькій та Київській областях. У Чернігові російські загарбники застосували вогонь на території психіатричної лікарні.



За ніч до лікарень доправили 53 громадянина України.