Російські військові обстріляли онкодиспансер у Мелітополі
Очільник МОЗ Віктор Ляшко написав, що від вогню російських окупантів постраждав онкодиспансер у Мелітополі
Про це він повідомив у Facebook.
"Під обстріл у Мелітополі потрапив КНП "Мелітопольський онкологічний диспансер" ЗОР. Руйнування на другому поверсі будівлі, руйнування операційної", - сказав голова МОЗ.
Міністр додав, що "продовжується надання медичної допомоги".
"Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України. Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив очільник МОЗ.
Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали, але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.
Раніше Ляшко зазначив, що окупанти обстрілюють "швидкі" на території України. Під ворожий обстріл потрапили екстрені бригади швидкої допомоги у Запорізькій та Київській областях. У Чернігові російські загарбники застосували вогонь на території психіатричної лікарні.
За ніч до лікарень доправили 53 громадянина України.
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