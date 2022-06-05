Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає УНІАН.

Він зазначив, що близько половини міста залишається окупованою.

"Бої дуже потужні. Усе ж таки сили росіяни кинули всі саме на Сєвєродонецьк", - додав голова РВА.

Власенко розповів, що є дані про вивезення людей з окупованої частини Сєвєродонецька до Луганська. Після цього росіяни займаються мародеством.

"Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані", - підсумував він.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України відбили половину Сєвєродонецька та зачистили від окупаційної армії.