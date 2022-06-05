Російські військові примусово вивозять жителів Сєверодонецька, щоб мародерити, - очільник районної ВА
Російська армія вивозить мешканців Сєверодонецька до Луганська, щоб мародерити та грабувати квартир
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає УНІАН.
Він зазначив, що близько половини міста залишається окупованою.
"Бої дуже потужні. Усе ж таки сили росіяни кинули всі саме на Сєвєродонецьк", - додав голова РВА.
Власенко розповів, що є дані про вивезення людей з окупованої частини Сєвєродонецька до Луганська. Після цього росіяни займаються мародеством.
"Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані", - підсумував він.
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Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України відбили половину Сєвєродонецька та зачистили від окупаційної армії.
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