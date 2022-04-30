Російські військові, щоб втекти з війни в Україні, готові забивати собі в тіло осколки
Щоб не воювати з ЗСУ та отримати 3 млн, окупанти готові забивати собі в тіло осколки
Про це свідчать перехоплені СБУ розмови армії РФ
Українські військові перехопили розмову російського окупанта зі своєю дівчиною. Їй він розповідає, що хоче вдарити собі руку об якийсь кут та поїхати додому. Він ще й прагне отримати за це грошову компенсацію від РФ.
"Та я думаю еб***ти об якийсь кут собі руку і поїхати. Сказати, що мені уламком перебило її. І додому, на**й, з трьома лямами. Або за*****ть собі самому в ногу уламок, молотком забити", - радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.
На це дівчина російського військового пропонує йому краще вистрілити собі в ногу. Але хлопець заперечує та каже, що це буде самострел і так не можна.
"Ось такі "герої" прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися над мирним населенням. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до Росії", - додали в пресслужбі СБУ.
- Нагадаємо, головний військовий прокурор України в 2019-2020 рр. Віктор Чумак вважає, що росіяни видихнуться на початку травня, а ЗСУ знищать ворога на всіх фронтах.
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