Росіяни видихнуться на початку травня. ЗСУ знищать ворога на всіх фронтах, - Чумак

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”

“Я хочу наголосити, що ситуація на 59 добу війни значно краща, ніж була на 9 добу. Ми всі прекрасно пам’ятаємо, де був ворог. Ворог був під Києвом, Черніговом, Сумами. Зараз ми змогли вибити ворога з Півночі України. Тому, ми можемо говорити, що ситуація на фронтах розвивається на нашу користь. Тепер, що стосується поточної ситуації на Сході та Півдні України. Окупанти зосередили досить велике угруповання на східному та південному напрямках. Однак, за оцінками наших партнерів і нашої розвідки такого контингенту військ не достатньо, щоб знищити нашу лінію оборони”, - пояснив ЧумакЧумак зауважив, що за наявною інформацією окупанти стягнули на Схід та Південь України близько 90 тис. військ та розпочали наступальну операцію. За словами Чумака, росіяни в теорії розглядають можливість оточення ЗСУ в зоні ООС, але на практиці вони змогли просунутись на 25-30 км.“Росіяни зараз за всіма канонами радянської армії намалювали собі наступальну операцію, в якій вони повинні оточити наші війська в зоні ООС. Проте, на практиці, за 59 днів війни вони змогли просунутись лише на 25-30 км. Тобто, вони не змогли створити значних проблем нашим ЗСУ. Я глибоко сумніваюсь, що вони зможуть щось організувати за наступні 14 днів”, - додав ЧумакЧумак також наголосив на важливості постачання важкого озброєння Україні. На його думку, це стане переломним моментом у російсько-українській війні.“Росіяни на Сході України не змогли нічого організувати за 59 днів війни, тому навряд чи вони зможуть успішно атакувати після того, як Україні почали постачати важке озброєння. Ми зможемо наносити ворогу контрбатарейні удари. Тут головне, що суспільство нетерпляче чекає перемог від ЗСУ прямо зараз. Цього не буде відразу. Нам потрібно почекати. Ми побачимо результати десь на початку травня. Росіяни до цього часу видихнуться, оскільки постійно атакувати в такому темпі просто неможливо. А далі все залежить від наших ЗСУ. І тут я от що хотів би сказати, я вірю в майстерність та професіоналізм нашого Генерального штабу. Вони ведуть цю війну просто геніально. Я вірю, що вони зроблять все правильно і виженуть окупантів з нашої землі.”, - додав Чумак