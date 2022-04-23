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Росіяни видихнуться на початку травня. ЗСУ знищать ворога на всіх фронтах, - Чумак
Головний військовий прокурор України в 2019-2020 рр. Віктор Чумак вважає, що росіяни не зможуть постійно атакувати українські позиції на Сході та Півдні України протягом тривалого часу, тому перелом війни може статись на початку травня
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”“Я хочу наголосити, що ситуація на 59 добу війни значно краща, ніж була на 9 добу. Ми всі прекрасно пам’ятаємо, де був ворог. Ворог був під Києвом, Черніговом, Сумами. Зараз ми змогли вибити ворога з Півночі України. Тому, ми можемо говорити, що ситуація на фронтах розвивається на нашу користь. Тепер, що стосується поточної ситуації на Сході та Півдні України. Окупанти зосередили досить велике угруповання на східному та південному напрямках. Однак, за оцінками наших партнерів і нашої розвідки такого контингенту військ не достатньо, щоб знищити нашу лінію оборони”, - пояснив Чумак
Чумак зауважив, що за наявною інформацією окупанти стягнули на Схід та Південь України близько 90 тис. військ та розпочали наступальну операцію. За словами Чумака, росіяни в теорії розглядають можливість оточення ЗСУ в зоні ООС, але на практиці вони змогли просунутись на 25-30 км.
“Росіяни зараз за всіма канонами радянської армії намалювали собі наступальну операцію, в якій вони повинні оточити наші війська в зоні ООС. Проте, на практиці, за 59 днів війни вони змогли просунутись лише на 25-30 км. Тобто, вони не змогли створити значних проблем нашим ЗСУ. Я глибоко сумніваюсь, що вони зможуть щось організувати за наступні 14 днів”, - додав Чумак
Чумак також наголосив на важливості постачання важкого озброєння Україні. На його думку, це стане переломним моментом у російсько-українській війні.
“Росіяни на Сході України не змогли нічого організувати за 59 днів війни, тому навряд чи вони зможуть успішно атакувати після того, як Україні почали постачати важке озброєння. Ми зможемо наносити ворогу контрбатарейні удари. Тут головне, що суспільство нетерпляче чекає перемог від ЗСУ прямо зараз. Цього не буде відразу. Нам потрібно почекати. Ми побачимо результати десь на початку травня. Росіяни до цього часу видихнуться, оскільки постійно атакувати в такому темпі просто неможливо. А далі все залежить від наших ЗСУ. І тут я от що хотів би сказати, я вірю в майстерність та професіоналізм нашого Генерального штабу. Вони ведуть цю війну просто геніально. Я вірю, що вони зроблять все правильно і виженуть окупантів з нашої землі.”, - додав Чумак
- За інформацією міноборони Британії, окупанти мають матеріально-технічні проблеми, а нездатність придушити опір у Маріуполі свідчить про їхню неспроможність швидко досягти мети
- Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, якими сценаріями може розгортатися війна після наступу російської армії на Сході України
- На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що у східній операційній зоні бойових дій фіксують ознаки початку наступальної операції військ РФ.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська армія розпочала спробу наступу на Сході України
- Президент Володимир Зеленський сказав, що російські війська почали наступ на Донбасі.
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