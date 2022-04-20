Атаки на цивільних та нездатність придушити опір в Маріуполі свідчать про неспроможність росіян швидко досягти своїх цілей, - британська розвідка

Про це заявили в міноборони Великої Британії.



У британській розвідці зазначили, що росіяни продовжують обстріли на Сході України, однак українські військові відбивають численні спроби ворожого наступу.



Зазначається, що в окупантів є екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми. Ці складнощі поєднані зі стійкістю та мотивованістю ЗСУ.



"Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та її невибіркові напади, які завдали шкоди постійному цивільному населенню, свідчать про те, що вона не досягє своїх цілей так швидко, як хотіла б", - наголосили в міноборони Великої Британії.

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