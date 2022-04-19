Це друга фаза війни, яка визначить третю: Арестович назвав варіанти розвитку подій після наступу росіян на Донбасі

Про це він сказав на брифінгу в Офісі президента, передає Еспресо.TV.



Арестович назвав наступ росіян на Сході України другою фазою війни.



"Вона визначить третю фазу, яка може йти за трьома сценаріями. Перший: росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої резерви. А це останні їх оперативні резерви, які там зараз є, і будуть намагатися вести тактичні дії по утриманню території. Другий: вони можуть забратися з нашої території. А третій - знову перехід до мирних перемовин", - зазначив радник голови ОП.



Він нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що, якщо росіяни доб'ють Маріуполь, - мирних переговорів може й не бути.



"Тоді наш головний напрямок дій буде знищення противника, спираючись на західну допомогу і на те, що росіянам брати допомогу немає де", - підсумував Арестович.

На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що у східній операційній зоні бойових дій фіксують ознаки початку наступальної операції військ РФ.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська армія розпочала спробу наступу на Сході України

Президент Володимир Зеленський сказав, що російські війська почали наступ на Донбасі.