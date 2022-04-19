Це друга фаза війни, яка визначить третю: Арестович назвав варіанти розвитку подій після наступу росіян на Донбасі
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, якими сценаріями може розгортатися війна після наступу російської армії на Сході України
Про це він сказав на брифінгу в Офісі президента, передає Еспресо.TV.
Арестович назвав наступ росіян на Сході України другою фазою війни.
"Вона визначить третю фазу, яка може йти за трьома сценаріями. Перший: росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої резерви. А це останні їх оперативні резерви, які там зараз є, і будуть намагатися вести тактичні дії по утриманню території. Другий: вони можуть забратися з нашої території. А третій - знову перехід до мирних перемовин", - зазначив радник голови ОП.
Він нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що, якщо росіяни доб'ють Маріуполь, - мирних переговорів може й не бути.
"Тоді наш головний напрямок дій буде знищення противника, спираючись на західну допомогу і на те, що росіянам брати допомогу немає де", - підсумував Арестович.
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