Росія почала битву за Донбас. Питання тільки часу, коли вся територія держави буде звільнена, - Зеленський

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Еспресо.TV.



"На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які не звикли рахували будь-які втрати убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати", - сказав Зеленський.



Він додав, що це їм не допоможе.



"Це питання тільки часу, коли все територія нашої держави буде звільнена. Звільнена від окупантів. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зігнали російських військових - ми будемо боротися. Ми будемо захищатися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба", - зазначив президент.



Він подякував бійцям та героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються.



"Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", - підсумував президент.

На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що у східній операційній зоні бойових дій фіксують ознаки початку наступальної операції військ РФ.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська армія розпочала спробу наступу на Сході України