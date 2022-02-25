Російських диверсантів, що захопили техніку ЗСУ, знешкодили

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодягнулися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов'язково будуть знешкоджені", – написала Маляр.



Згодом вона оновила свій пост "знешкоджені".



З допису на facebook-сторінці Міноборони стало зрозуміло, що диверсантів "засікли" та нейтралізували на Оболоні в Києві.





Нагадаємо, перед тим на сторінці Операції об'єднаних сил повідомляли, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

Зокрема, вороги використовували два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. У Міноборони уточнили номерні знаки автомобілів: Козак 6163, 6164, КрАЗ АІ5976, АІ5966, ГАЗ66, АІ5866

У ЗСУ закликали бути пильними й у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.



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