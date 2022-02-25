Російських диверсантів, що захопили техніку ЗСУ, знешкодили
Окупанти, переодягнені українськими військовими, їхали в напрямку Києва з боку Гостомеля
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодягнулися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов'язково будуть знешкоджені", – написала Маляр.
Згодом вона оновила свій пост "знешкоджені".
З допису на facebook-сторінці Міноборони стало зрозуміло, що диверсантів "засікли" та нейтралізували на Оболоні в Києві.
Нагадаємо, перед тим на сторінці Операції об'єднаних сил повідомляли, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.
Зокрема, вороги використовували два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. У Міноборони уточнили номерні знаки автомобілів: Козак 6163, 6164, КрАЗ АІ5976, АІ5966, ГАЗ66, АІ5866
У ЗСУ закликали бути пильними й у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе