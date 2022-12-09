Про це він сказав під час конференції "Права людини за темних часів", передає LB.UA.

"Ми вже фіксуємо мобілізацію жінок на тимчасово окупованих територіях для війни проти України. Цей процес ми спостерігали в Криму чи Донецькій області з 2014 року. Цей процес був розтягнутий на 2, 3 чи 4 роки. Зараз ми бачимо, що РФ намагається зробити цю систему за місяць", — повідомив омбудсмен.

Лубінець додав, що, захоплюючи населений пункт, окупанти одразу вибудовують систему примусової паспортизації, заборони української мови, створюють військові комендатури і катівні при них, де з людей знущаються фізично, психологічно та сексуально.

"Це система, яку започаткували ті, хто має сидіти на лавці підсудних у Гаазі. Хай не фізично, хай навіть після того, як його не буде вже серед живих... Путін, Шойгу та кожен військовий злочинець, який скоїв воєнні злочини. Це питання справедливості", - резюмував уповановажений із прав людини.

Українська розвідка з'ясувала, що в Росії для війни з Україною мобілізують 17-річних хлопців.

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