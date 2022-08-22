Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ЗС Білорусі продовжують охороняти кордон в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні.

На Сіверському напрямку армія РФ продовжує утримувати окремі підрозділи на кордоні, аби демонструвати присутність. Ворог обстріляв із ствольної артилерії поблизу Сеньківки і Миколаївки Чернігівської області та Катеринівки і Ободи Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти комплектують та поповнюють втрати.

На Харківському напрямку противник веде розвідку безпілотниками, обстрілює військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдав авіаударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.

На Донецькому напрямку армія РФ продовжує наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. В районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівка. Завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Штурмував біля Соледара, Кодеми та Зайцевого, утім успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски. Завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку гаряче було біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

На Запорізькому напрямку окупанти стріляли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Наступав неподалік Времівки та Великої Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на утриманні позицій, поновлює втрати. Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка. Авіаудари зафіксовані біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетні удари по Миколаєву і Затоці.

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