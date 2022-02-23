Російських олімпійців на два тижні закрили на карантин перед зустріччю з Путіним

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що призери Олімпійських ігор у Пекіні посадили на карантин на базу в Новогорську під Москвою заради зустрічі Путіним, яка має відбутися 4 березня.

"На зустрічі будуть також фігуристи, попри те, що сезон триває. У Новогорську їм створено можливості для продовження підготовки до чемпіонату світу, який стартує 21 березня", - заявило джерело в ОКР.

У вересні минулого року медалістів Олімпіади-2020 з ОКР також закривали на карантин перед зустріччю з Путіним.

Збірна ОКР здобула у Пекіні 32 нагороди — 6 золотих, 12 срібних та 14 бронзових та посіла в загальному медальному заліку дев'яте місце.

Збірна Росії не має права виступати на Олімпіадах під своїм прапором через систематичні порушення антидопінгових правил.

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