Російських та білоруських тенісистів не пустять на Вімблдон, - New York Times

Про це повідомляє New York Times.

Росіянам та білорусам заборонили грати на цьогорічному Вімблдоні через повномасштабну агресію проти України.

За даними NYT відповідне рішення вже ухвалено. Це підтвердив високопоставлений тенісний чиновник, який побажав залишитись анонімним, бо не має повноважень говорити від імені Всеанглійського тенісного клубу.

Раніше повідомлялося, що організатори Вімблдонського турніру вимагатимуть від гравців доказів, що вони не підтримують російського диктатора Володимира Путіна і не отримують фінансової підтримки від Росії. Проте від такого варіанту відмовилися, щоб гравці не наражали на ризик свої родини. Натомість вирішили повністю усунути їх від участі у Вімблдоні, який відбуватиметься з 27 червня до 10 липня у передмісті Лондона.

11 березня українська тенісистка Марта Костюк обурилася через поведінку російських колег, які не вибачилися за військову агресію проти нашої країни.

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