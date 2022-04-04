Російських військ на Житомирщині вже немає, - голова ОВА
Станом на 4 квітня російських окупаційних військ в Житомирській області немає
Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.
"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси, але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси", - сказав він.
Бунечко додав, що ворог передислоковує сили і засоби. Він наголосив на небезпеці на замінованих територіях та загрозі ракетних обстрілів.
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