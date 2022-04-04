Російських військ на Житомирщині вже немає, - голова ОВА

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.

"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси, але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси", - сказав він.

Бунечко додав, що ворог передислоковує сили і засоби. Він наголосив на небезпеці на замінованих територіях та загрозі ракетних обстрілів.



