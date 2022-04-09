Російським та білоруським вантажівкам наказали забиратися з території ЄС
Євросоюз дав перевізникам з РФ та Білорусі час до 16 квітня, аби залишити свою територію
Про це йдеться у рішенні Ради Європейського союзу.
Російським та білоруським вантажівкам, які потрапили на територію Євросоюзу 9 квітня, дали тиждень, аби залишити територію ЄС через санкції, які набули чинності сьогодні.
"Будь-якому автомобільному транспортному підприємству, створеному в Росії та Білорусі, забороняється перевозити вантажі автомобільним транспортом по території Європейського Союзу, у тому числі транзитом" - йдеться у документі.
Зазначається, що заборона будь-яким підприємствам автомобільного транспорту, створеним в РФ та Білорусі на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС, у тому числі транзитом не застосовується до 16 квітня 2022 року для перевезення вантажів, яка почалася до 9 квітня 2022 року, за умови, що транспортний засіб вже знаходився на території Союзу 9 квітня 2022 року або прямує транзитом через ЄС, щоб повернутися до Білорусі та РФ.
Також повідомляється, що заборона не поширюється на підприємства, що перевозять пошту, а також на постачання в ЄС природного газу та нафти, у тому числі продуктів нафтопереробки, а також титанової, алюмінієвої, мідної, нікелевої, паладієвої та залізної руди; фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських та харчових продуктів, включаючи пшеницю та добрива; вантажів для гуманітарних цілей, а також транспорту дипломатичних та консульських представництв ЄС та держав-членів у РФ Білорусі, у тому числі делегацій, посольств та місій, або міжнародних організацій, які користуються імунітетами відповідно до міжнародного права.
Рішення набуло чинності 9 квітня.
- Фінляндія з 9 квітня заборонила в'їзд на свою територію російських та білоруських вантажівок.
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