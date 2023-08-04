Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни за допомогою безпілотника скинули вибухівку на подвір’я місцевого жителя. Жахлива ситуація сталась у п'ятницю, 4 серпня, у середмісті Берислава.

48-річний чоловік отримав важкі поранення. Його госпіталізували з травмами голови.

"Лікарі борються за життя постраждалого", - додали в ОВА.