Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка
Ввечері п'ятниці, 4 серпня, російські терористи атакували середмістя Берислава Херсонської області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Росіяни за допомогою безпілотника скинули вибухівку на подвір’я місцевого жителя. Жахлива ситуація сталась у п'ятницю, 4 серпня, у середмісті Берислава.
48-річний чоловік отримав важкі поранення. Його госпіталізували з травмами голови.
"Лікарі борються за життя постраждалого", - додали в ОВА.
- Російська окупаційна армія у п'ятницю, 4 липня, обстріляла село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого один чоловік отримав поранення.
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