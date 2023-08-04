Росіяни вдарили по Станіславу на Херсонщині: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 4 липня, обстріляла село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого один чоловік отримав поранення
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
"Ворог гатив по житлових будинках - пошкоджено щонайменше чотири оселі. Поранення отримав 40-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.
- Уранці 4 серпня російська окупаційна армія скинула на Одрадокам'янку Херсонської області дві керовані авіабомби. Поранення дістав 50-річний чоловік.
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