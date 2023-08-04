Росіяни скинули на Херсонщину дві керовані авіабомби: є постраждалий

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 10:00 на мирний населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків", - ідеться в повідомленні.



"Поранення дістав 50-річний чоловік", - додали в ОВА.