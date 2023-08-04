Росіяни скинули на Херсонщину дві керовані авіабомби: є постраждалий
Уранці 4 серпня російська окупаційна армія скинула на Одрадокам'янку Херсонської області дві керовані авіабомби, внаслідок чого дістав поранення чоловік
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Близько 10:00 на мирний населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків", - ідеться в повідомленні.
"Поранення дістав 50-річний чоловік", - додали в ОВА.
- Унаслідок обстрілу Херсонщини 31 липня загинули 4 людини й дістали поранення 17.
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