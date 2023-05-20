Російський Газпром заборонив своїм працівникам користуватися іноземними месенджерами

Про це пишуть російські ЗМІ.

Нові правила торкнулися фінансових організацій, держкомпаній та компаній із державною часткою понад 50%. Оскільки більше половини акцій публічного акціонерного товариства "Газпром" належить державі, заборона торкнулася всіх співробітників цієї компанії.

Серед заборонених месенджерів:

Discord;

Microsoft Teams;

Skype for Business;

Snapchat;

Telegram;

Threema;

Viber;

WhatsApp;

WeChat.

Служба корпоративного захисту довела до всіх підрозділів ПАТ "Газпром" норми закону. Тепер навіть на віддалених родовищах у вахтовиків залишається лише два майданчики для спілкування - "Однокласники" та ВК, оскільки тарифи на роумінг за дзвінки до віддалених районів російської Півночі не по кишені навіть працівникам нафтогазової сфери.