Російський Газпром заборонив своїм працівникам користуватися іноземними месенджерами
З 1 березня 2023 року в Росії набув чинності новий федеральний закон про захист інформації, який обмежив використання деякими організаціями іноземних месенджерів
Про це пишуть російські ЗМІ.
Нові правила торкнулися фінансових організацій, держкомпаній та компаній із державною часткою понад 50%. Оскільки більше половини акцій публічного акціонерного товариства "Газпром" належить державі, заборона торкнулася всіх співробітників цієї компанії.
Серед заборонених месенджерів:
- Discord;
- Microsoft Teams;
- Skype for Business;
- Snapchat;
- Telegram;
- Threema;
- Viber;
- WhatsApp;
- WeChat.
Служба корпоративного захисту довела до всіх підрозділів ПАТ "Газпром" норми закону. Тепер навіть на віддалених родовищах у вахтовиків залишається лише два майданчики для спілкування - "Однокласники" та ВК, оскільки тарифи на роумінг за дзвінки до віддалених районів російської Півночі не по кишені навіть працівникам нафтогазової сфери.
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