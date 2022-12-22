Російський рубль здешевшав відносно долара до 8-місячного мінімуму

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що до 09:40 за Києвом рубль впав на 1,8% проти долара - до 72,25, раніше досягнувши 72,3075, мінімуму з 29 квітня.

Російська валюта також втратила 1,6% до євро - впавши до 76,82, що також є майже восьмимісячним мінімумом, і втратила 2% до юаня - знизившись до майже семимісячного мінімуму в 10,28.

Аналітики "Велес Капіталу" вважають, рубль продовжить падіння, навіть якщо рубль закріпиться вище за психологічні рівні в 70 доларів, 75 євро і 10 за юань, то це все одно відкриє нові варіанти для падіння.

Водночас фахівці очікують, зміцнення рубля наступного тижня, коли бізнес має погасити податки, а експортери РФ конвертують виторг для погашення зобов'язань від іноземної валюти.

Відомство пише, що ще одна негативна тенденція для російського рубля - в останньому кварталі РФ брала великі кредити, продавши в середу 337,8 млрд рублів (4,7 млрд доларів) скарбничих облігацій федерального займу (ОФЗ). При цьому російські банки купують державний борг, а санкції заважають доступу до них іноземних інвесторів.

1 квітня через санкції британська "дочка" російського Сбєрбанку оголосила про банкрутство.

Високопоставлений чиновник міністерства фінансів США у квітні заявив, що західні санкції вже руйнують російську економіку – на цьому тлі влада РФ намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання.

7 червня Світовий банк в оновленому прогнозі погіршив прогноз світового ВВП з 4,1% до 2,9% через російську війну проти України, яка посилила загрозу стагфляції економіки світу.

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