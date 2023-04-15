Російський удар по Слов'янську пошкодив 50 будинків, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Слов'янську, 14 квітня, пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль… Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні. Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких… Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- Удень 15 квітня з-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську Донецької області рятувальники дістали тіла ще двох загиблих - чоловіка та жінки. Напередодні російські терористи обстріляли місто, вибухи прогриміли неподалік школи.
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