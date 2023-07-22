Російську тенісистку Звонарьову не пустили до Польщі на турнір WTA
Учора, 21 липня, польська прикордонна служба не впустила російську тенісистку Віру Звонарьову до країни на турнір WTA, що відбудеться у Варшаві
Про це інформує міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.
Зазначають, що Звонарьова намагалася потрапити до країни рейсом Белград - Варшава за візою, що її видали у Франції. Тенісистка входить до списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі. Польські прикордонники не пропустили її з міркувань державної та громадської безпеки.
"Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі", - ідеться в повідомленні.
Звонарьова після прильоту із Сербії залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена. Уже 22 липня після 12:00 вона вилетіла в Подгорицю.
Довідково. Віра Звонарьова - дворазова фіналістка турнірів Великого шлема та колишня друга ракетка світу. Вона була єдиною російською спортсменкою, яка повинна була брати участь у турнірі WTA.
Російські та білоруські тенісистки та тенісисти виступають на турнірах WTA та ATP під нейтральним прапором.
- 19 липня стало відомо, що Міжнародна федерація гімнастики дозволила росіянам виступати на змаганнях у нейтральному статусі.
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