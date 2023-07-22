Про це інформує міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Зазначають, що Звонарьова намагалася потрапити до країни рейсом Белград - Варшава за візою, що її видали у Франції. Тенісистка входить до списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі. Польські прикордонники не пропустили її з міркувань державної та громадської безпеки.

"Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі", - ідеться в повідомленні.

Звонарьова після прильоту із Сербії залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена. Уже 22 липня після 12:00 вона вилетіла в Подгорицю.

Довідково. Віра Звонарьова - дворазова фіналістка турнірів Великого шлема та колишня друга ракетка світу. Вона була єдиною російською спортсменкою, яка повинна була брати участь у турнірі WTA.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти виступають на турнірах WTA та ATP під нейтральним прапором.