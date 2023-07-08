Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, повернення командирів з "Азовсталі" в Україну - це порушення домовленостей.

"Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного "Азову" є порушенням домовленостей. Умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ", - заявив Дмитро Пєсков.

Речник Володимира Путіна сказав, що Росію ніхто не ставив до відома.

Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану.

8 липня 2023 року Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.