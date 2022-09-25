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Звільнені з полону захисники Азовсталі проходять у Туреччині ретельний медогляд

25 вересня, 2022 неділя
16:55
війна з Росією Звільнені з полону захисники "Азовсталі"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив із звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині

Про це він написав у себе в telegram-каналі.

"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий", - написав він.

Також повідомляється, що вони зараз проходять медичні огляди, проводиться ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Окрім цього, він оприлюднив фото, яке отримав від народного депутата України Рустема Умєрова.

"Отримав таке світле фото від Рустема Умєрова. Він за дорученням президента приїхав до Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Рустем перевірив умови, у яких перебувають наші українські військові, також він координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку українських громадян. 

"Як розповів мені Рустем, умови проживання у хлопців - комфортні. Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно. Попросив пана Умєрова особливо ретельно проконтролювати це", - написав Андрій Єрмак.

  • 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.
  • Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.
  • 22 вересня двоє військових з Тернопільщини - Михайло Діанов із позивним Борода та Катерина Поліщук на псевдо Пташка, яких вдалося звільнити з російського полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними.
  • СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.
  • 23 вересня журналістка Віолетта Кіртока опублікувала світлини захисника Маріуполя Михайла Діанова, якого звільнили 21 вересня з полону. Чоловік отримав поранення до полону, і рука не зрослася й у ній бракує 4 см кістки.
  • 24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.
  • Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з російського полону.
  • Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебувають у важкому психологічному та фізичному стані й потребують допомоги.
  • Дружина полоненого азовця Лілія Ступіна розповіла, що ще близько 700 бійців "Азову" залишаються в полоні, а Червоний Хрест радить родинам полонених тільки молитися.

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Суспільство
Туреччина
полонені
Андрій Єрмак
Азовсталь
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