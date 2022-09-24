До всіх полонених застосовували тортури, морили голодом, не давали води, - заступник командира полку "Азов" Мольфар
Абсолютно всі звільнені з полону захисники Азовсталі потребують допомоги - у них дуже складний моральний і фізичний стан. До всіх застосовувались тортури
Про це в ефірі Еспресо заявив заступник командира полку "Азов" Мольфар.
"Зараз звільненим з полону надається медична допомога, тому що абсолютно всі хлопці потребують цієї допомоги. У них дуже складний як моральний, так і фізичний стан. До всіх застосовувались тортури. Це підтверджена інформація з їхніх слів. Хлопці розказують дуже страшні історії. Їм потрібна відповідна реабілітація, зараз надають лікування в найкращих закладах. Робимо все, щоб стабілізувати їхній фізичний та моральний стан", - зазначив він.
Мольфар пояснив, що частина командирів перебувала в Москві, частина полонених в Донецькому СІЗО і в Оленівці.
"Можна сказати, що найбільш страшне місце - це СІЗО в Донецьку. Абсолютно всюди застосовувалися тортури - морили голодом, у нас є бійці, які втратили до 50% своєї ваги. Елементарно води не давали", - наголосив військовий.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
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