Ще близько 700 азовців залишаються у полоні, а Червоний Хрест родинам полонених радить тільки молитися, - дружина полоненого азовця
Лілія Ступіна, дружина азовця, який ще у полоні, зазначила, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" буде працювати до тих пір, доки останній азовець не повернеться з полону
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми чекаємо на повернення наших рідних. Наскільки відомо, то ще близько 700 азовців перебувають у полоні, тому наша боротьба продовжується. Асоціація родин захисників Азовсталі буде працювати до тих пір, доки останній азовець не повернеться з полону", - підкреслила дружина полоненого азовця.
Лілія Ступіна пояснила, що діяльність асоціації спрямована і на проведення акцій та інформативних заходів, і на роботу зі всіма можливими ЗМІ, також листами звертаються до світових лідерів та до представників міжнародних організацій, але вже відома неефективність подібних організацій.
"У нас була можливість поспілкуватися з деякими хлопцями, які повернулися з полону, і вони підтверджують бездіяльність Червоного Хреста. Але я більш ніж впевнена, що Червоний Хрест може впливати на даний процес і підтримує зв'язки з Росією, бо ж багато людей бачили, як Пітер Маурер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, обіймався на фото з Лавровим. А чому Червоний хрест нічого не робить, то це вже інше питання. Єдиний варіант, який у нас є, тільки тиснути на цю міжнародну організацію. Але представники Червоного Хреста не хочуть виходити з нами зв'язок, не хочуть з нами спілкуватися, а родинам полонених, які телефонують до організації, радять молитися", - прокоментувала Ступіна.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України
- Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над звільненням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців
- 24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", домовились лише за 5
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе