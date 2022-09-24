Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ми чекаємо на повернення наших рідних. Наскільки відомо, то ще близько 700 азовців перебувають у полоні, тому наша боротьба продовжується. Асоціація родин захисників Азовсталі буде працювати до тих пір, доки останній азовець не повернеться з полону", - підкреслила дружина полоненого азовця.



Лілія Ступіна пояснила, що діяльність асоціації спрямована і на проведення акцій та інформативних заходів, і на роботу зі всіма можливими ЗМІ, також листами звертаються до світових лідерів та до представників міжнародних організацій, але вже відома неефективність подібних організацій.



"У нас була можливість поспілкуватися з деякими хлопцями, які повернулися з полону, і вони підтверджують бездіяльність Червоного Хреста. Але я більш ніж впевнена, що Червоний Хрест може впливати на даний процес і підтримує зв'язки з Росією, бо ж багато людей бачили, як Пітер Маурер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, обіймався на фото з Лавровим. А чому Червоний хрест нічого не робить, то це вже інше питання. Єдиний варіант, який у нас є, тільки тиснути на цю міжнародну організацію. Але представники Червоного Хреста не хочуть виходити з нами зв'язок, не хочуть з нами спілкуватися, а родинам полонених, які телефонують до організації, радять молитися", - прокоментувала Ступіна.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України

Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над звільненням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", домовились лише за 5

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