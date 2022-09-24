Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", домовились лише за 5, - речник президента Туреччини
Президенти Туреччини та України Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський спершу узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", але домовились лише за п'ятьох
Про це розповів речник президента Туреччини Ібрагім Калин.
"Ми не робили великих публічних заяв, поки це питання не було вирішено. Наш президент дуже тепло ставився до цього питання, ми близько 3-3,5 місяців обговорювали це питання з нашими колегами", - заявив він.
За словами Калина, спочатку турецький і український президенти узгоджували обмін 15 командирів з "Азовсталі". Вдалося домовитися лише за п’ятьох — Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка.
Обговорення звільнення з полону росіян тривало близько трьох з половиною місяців.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
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