Про це розповів речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Ми не робили великих публічних заяв, поки це питання не було вирішено. Наш президент дуже тепло ставився до цього питання, ми близько 3-3,5 місяців обговорювали це питання з нашими колегами", - заявив він.

За словами Калина, спочатку турецький і український президенти узгоджували обмін 15 командирів з "Азовсталі". Вдалося домовитися лише за п’ятьох — Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка.

Обговорення звільнення з полону росіян тривало близько трьох з половиною місяців.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

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