Роскомнадзор "заблокував" два найпопулярніші в РФ порносайти. В одному з них назвали це "компліментом"
З двадцятих чисел травня росіяни не можуть зайти на популярні порносайти xvideos.com та xnxx.com
Про це пише DTF.
Помилок при завантаженні або переадресації на сторінку Роскомнагляду, як зазвичай буває при блокування, немає.
При цьому мережа моніторингу GlobalCheck показує, що обидва сайти недоступні у Росії. Тобто за фактом блокування є, але формально його не існує, принаймні з боку державних органів жодних заяв чи звітів не було.
Команда Xvideos написала у своєму твіттері, що ресурс "заблокували" (і вважає це компліментом).
Xvideos.com — найпопулярніший порносайт у країні (5 мільйонів запитів у Яндексі проти 2 мільйонів у Pornhub) та у світі.
Крім Xvideos, без VPN недоступний другий за популярністю порносайт світу - xnxx.com. І він теж не згадується в жодному реєстрі Роскомнагляду.
Проблем з доступом з Росії немає тільки у Pornhub – сайт відкривається через усіх провайдерів по всій території країни.
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