Про це пише DTF.

Помилок при завантаженні або переадресації на сторінку Роскомнагляду, як зазвичай буває при блокування, немає.

При цьому мережа моніторингу GlobalCheck показує, що обидва сайти недоступні у Росії. Тобто за фактом блокування є, але формально його не існує, принаймні з боку державних органів жодних заяв чи звітів не було.

Команда Xvideos написала у своєму твіттері, що ресурс "заблокували" (і вважає це компліментом).

Xvideos.com — найпопулярніший порносайт у країні (5 мільйонів запитів у Яндексі проти 2 мільйонів у Pornhub) та у світі.

Крім Xvideos, без VPN недоступний другий за популярністю порносайт світу - xnxx.com. І він теж не згадується в жодному реєстрі Роскомнагляду.

Проблем з доступом з Росії немає тільки у Pornhub – сайт відкривається через усіх провайдерів по всій території країни.

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