Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю, яке вони брали у Зеленського

Про заборону публікувати розмову з Володимиром Зеленським повідомляє Роскомнагляд, інформує Еспресо.TV

Сьогодні, 27 березня, Володимир Зеленський дав перше після початку широкомасштабного вторгнення велике інтерв'ю російським журналістам.

"Росія має знати правду. Російські журналісти з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета" отримали відповіді на всі запитання. Чітко й по поличках", - зазначає Офіс президента.

Натомість офіційний російський цензор Роскомнагляд категорично забороняє його публікацію на території РФ:

"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування", - йдеться у повідомленні російського цензора.

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