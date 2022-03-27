Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю, яке вони брали у Зеленського
У Росії бояться правди про наслідки їхньої агресії в Україні настільки, що намагаються заборонити навіть розмову президента України з їхніми ж медіа
Про заборону публікувати розмову з Володимиром Зеленським повідомляє Роскомнагляд, інформує Еспресо.TV
Сьогодні, 27 березня, Володимир Зеленський дав перше після початку широкомасштабного вторгнення велике інтерв'ю російським журналістам.
"Росія має знати правду. Російські журналісти з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета" отримали відповіді на всі запитання. Чітко й по поличках", - зазначає Офіс президента.
Натомість офіційний російський цензор Роскомнагляд категорично забороняє його публікацію на території РФ:
"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування", - йдеться у повідомленні російського цензора.
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