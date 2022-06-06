Роскомнагляд заблокував ініціативу United24 та низку ЗМІ
Роскомнагляд заблокував державну платформу збору коштів для України United24 та низку сайтів медіа
Про це повідомляє сайт органу.
Серед них - Ґрати, Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine.
Серед заблокованих сайтів також дзеркала проєктів Радіо Свобода та видання Слідство.інфо і сайти каналів "НТА" та 2+2.
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