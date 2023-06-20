Виверти московської антилогіки вже якось давно не дивують і тому не реагую.

Але пояснення Пєскова, що вони таки демілітаризували Україну мене поплавило.

Перепрошую, але то ся називає: трахнути логіку.

"Тому що все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу".

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Отже, це десь так, як маєте сусіда, який страшенно вам заздрить. Хоче аби ви померли з голоду. Вривається з ножем та забирає останню тисячку.

Збігаються сусіди, хтось дає ножа, хтось дає молоток, хтось дає сокирку.

І всі скидаються грошима, аби ви не померли від голоду.

В результаті: у вас замість тисячі гривень пів мільйона, але ваш злий сусід вважає, що його ціль досягнута і ви помрете з голоду.

Нє, я розумію, що вони самі не вірять в те, що морозять.

За виключенням русского народца і, певне, самого Путіна.

Але мушу визнати, що пєсковщина-солойовщина інтелектуально гуттаперчева.

Так вміти вигнутися. Це ж геніально.

Божевільно, але геніально. На межі з сутінками розуму.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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