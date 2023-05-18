Коли імперія здихає, вона ловить Patriot чи Himars
Вже п'ять пускових установок Patriot збили. Однією ракетою
Я таке в дешевих бойовиках 90-х бачив: один удар кистю і п'ять цеглин, як картонки, складаються.
Бо це і були картонки, як і російська пропаганда розрахована на картонні голови.
Але хоч які дивні війни вела Московія у своїй історії, — ця все ж найфарсовіша.
В принципі, краще, ніж наше міноборони, не прокоментуєш: в армії РФ найбоєздатнішим батальйоном є пресслужба міноборони РФ.
Усі війни Москви одразу одягалися в пафос, вигадки та відверту брехню.
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Але всі ці дєніси давідови та нєстєрови, зої космодємянскі та гастелло надувалися на тлі реальних перемог російської армії.
Це були епічні битви: що в 1812, що в 1915, що в 1941 та 1943.
Пропаганда робить нових панфіловців та кожедубів з ракети, що, судячи з надриву, ліквідувала щонайменше флагман 6 флоту США. І це все, що можуть нащадки Барклая де Толлі, Брусилова та Василевського?
А зараз пропаганда робить нових панфіловців та кожедубів з ракети, що, судячи з надриву, ліквідувала щонайменше флагман 6 флоту США.
І це все, що можуть нащадки Барклая де Толлі, Брусилова та Василевського?
Полювати за установкою півстолітньої розробки, яких в США овердох*іна, і це не рахуючи новітні THAAD 2008 року?
І продавати піплу пробиті колеса фургона як Сталінградську битву?
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Ніхто не знає, коли розвалиться Московія, — через рік чи п'ять, десять чи тридцять.
Але в будь-якому разі це буде лише формальна констатація смерті.
Імперія вже вмерла. Її вже не бояться. Вона смішна. І саме гротескна пропаганда найліпше підсвічує оті останні конвульсії.
Бо навіть не в маніпуляціях справа, а в тому, яку ціль вони переслідують.
Коли імперія на піку, вона прибріхує свою велич в битвах на сотні тисяч людей.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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