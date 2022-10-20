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Головна війна з Росією Ротенберг, Міхельсон, Керімов, Прохоров та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкцїі щодо низки російських олігархів, родичів Путіна та юросіб
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Ротенберг, Міхельсон, Керімов, Прохоров та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкцїі щодо низки російських олігархів, родичів Путіна та юросіб

20 жовтня, 2022 четвер
15:30
війна з Росією санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський ухвалив укази, якими увів в дію рішення РНБО про санкції проти низки російських олігархів і підприємств. У переліках – тисячі юридичних і фізичних осіб

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента України.

До переліку тих, проти кого запроваджено санкції, увійшли 2507 фізичних і 1374 юридичних осіб, більшість з них - громадяни Росії та російські юрособи.

Санкції проти 256 осіб запроваджено згідно з Указом президента України №727/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У переліку підсанкційних осіб - відомі бізнесмени Роман Абрамович, Леонід Міхельсон, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Дмитро Риболовлєв, Юрій Ковальчук і члени його сім'ї, Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги, Євген Касперський, Ірина Вінер-Усманова, Євген Гінер та інші. Їх вважають близькими до російського президента Володимира Путіна.

Щодо всіх їх введено санкції терміном на 10 років. Накладені обмеження включають:

  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  •  заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Окрім того, введено санкції проти низки фізичних і юридичних осіб Указом президента України №726/2022. Цим указом введено обмеження проти політиків, громадських діячів і військовослужбовців, наближених до Путіна чиновників тощо. Серед них - донька Путіна Катерина Тихонова, колишній член правління й заступник гендиректора дочки Газпрому "Газпром нафти" Андрій Патрушев, голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації Елла Памфілова - загалом  2251 особа.

Також цим указом запроваджено санкції проти російських юридичних осіб. У цьому переліку, зокрема, опинилися Ростелеком, Російський фонд прямих інвестицій, Альфа-Банк,Транскапіталбанк, Уральський банк реконструкції і розвитку, "Федеральна гідрогенеруюча компанія – РусГідро", акціонерна компанія "Алроса", корпорація "Тактичне ракетне озброєння", Московський кредитний банк, Страхова компанія "Сбєрбанк страхування життя" та інші.

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