Відео командування ДШВ опублікувало у телеграмі.

"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Тривалий час в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої, однак українські воїни його звільнили.

Зазначається, що російські окупанти тривалий час проживали в монастирі. Удару по церковних будівлях ворог завдав уже після того, як українські захисники взяли село під свій контроль і провели зачистку.

12 вересня стало відомо, що українські військові звільнили село Богородичне Донецької області. Населений пункт майже повністю зруйнований.

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