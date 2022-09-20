Розбиті будинки, величезні вирви та розкидані речі окупантів: українські воїни показали визволене село-привид Богородичне
Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України показало, як виглядає нещодавно визволене від окупантів село-привид Богородичне, що на Донеччині
Відео командування ДШВ опублікувало у телеграмі.
"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Тривалий час в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої, однак українські воїни його звільнили.
Зазначається, що російські окупанти тривалий час проживали в монастирі. Удару по церковних будівлях ворог завдав уже після того, як українські захисники взяли село під свій контроль і провели зачистку.
- 12 вересня стало відомо, що українські військові звільнили село Богородичне Донецької області. Населений пункт майже повністю зруйнований.
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