Українці звільнили Богородичне на Донеччині

Про це йдеться у відео, оприлюдненому пресслужбою Донецької ОВА.

Через тривалі обстріли населеного пункту в Слов'янському районі російськими військами в селі майже не залишилося цілих будівель. Істотно пошкоджені, або зруйновані адміністративні та промислові будівлі, також сильно постраждали житлові будинки та церкви.

За повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр увечері 12 вересня, ЗСУ деокупували вже майже 6 тис. квадратних кілометрів.

12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.