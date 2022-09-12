ЗСУ деокупували вже майже 6 тис. квадратних кілометрів, – Ганна Маляр
Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій
Про це інформує в фейсбуці заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
На сторінці Маляр написала коротко: "Майже 6 тис. кв.км".
- За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
- Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.
- 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.
- Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
- 12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
- Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
- Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
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