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Розкол в Республіканській партії США загрожує майбутньому надання допомоги Україні, - Washington Post

9 вересня, 2023 субота
18:39
Світ Прапор США

У Республіканській партії США назріває розкол через допомогу Україні. З кожним наступним запитом про фінансування отримати схвалення Конгресу ставатиме все складніше

Про це повідомляє Washington Post.

Конгрес знову починає суперечливий процес розгляду питання про те, наскільки великим може бути чек президента Байдена для підтримки потоку американської допомоги.

"Ставлення американців до України змінюється, Капітолійський пагорб відчуває тиск, оскільки країна наближається до року виборів, а довгоочікуваний літній наступ України поки що приніс лише незначні територіальні здобутки. Таким чином, з кожним наступним запитом на фінансування, отримання схвалення Конгресу, ймовірно, буде ставати все більш складним завданням, кажуть законодавці та аналітики", - йдеться у повыдомленні.

У серпні Білий дім надіслав законодавцям додатковий бюджетний запит на 40 мільярдів доларів, більше половини з яких підуть на допомогу Україні. Згідно з аналізом Марка Ф. Канціана з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, якщо фінансування буде схвалено, загальний обсяг американських інвестицій досягне 135 мільярдів доларів.

Особливо гострим це питання стало для Республіканської партії, чий галасливий правий фланг веде агресивну кампанію, щоб зібрати громадську підтримку для скорочення допомоги Україні. Якби деякі республіканці домоглися свого, ціна майбутньої допомоги дорівнювала б нулю.

Лідери республіканців, демократів і Білий дім наполягають на тому, що більшість у Конгресі продовжує підтримувати допомогу Україні.

Після зустрічі з керівництвом Сенату радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що законодавці мають "багато конкретних запитань" щодо політики адміністрації і "конструктивних пропозицій" про те, що потрібно змінити. Проте він сказав журналістам, що залишається сильна двопартійна воля підтримувати "зобов'язання Америки".

Тим не менш, принцип "Америка понад усе" створює серйозні виклики для поміркованих республіканців, які намагаються переконати все більш насторожену партійну базу в тому, що політика України відповідає консервативним та фінансовим цінностям, необхідним для національної безпеки США, і не призведе до ще однієї "вічної війни" на кшталт Афганістану - аргумент, на якому наполягають жорсткі праві.

Зазначається, що для республіканців, які історично підтримують американський інтервенціонізм, внутрішня боротьба за допомогу Україні підкреслює те, що аналітики називають ширшою боротьбою партії за визначення того, що вона представляє.

Один із ветеранів партії Бредлі Боумен, що представляє консервативний Фонд захисту демократій, назвав цю ситуацію "боротьбою Республіканської партії за свою душу".

"Я достатньо старий, щоб пам’ятати Рональда Рейгана. Я просто не можу уявити собі Республіканську партію, яка м’яко ставиться до Кремля, яка не розуміє важливості безпеки в Європі", – зазначив він.

  • Громадський і політичний діяч Юрій Рашкін в етері Еспресо розповів про те, що близько 85% кандидатів на виборах у США від Республіканської партії виступають проти збільшеної допомоги Україні.
політика
республіканці
США
допомога США Україні
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