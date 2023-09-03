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Громадський діяч розповів, скільки республіканців проти допомоги Україні з боку США

3 вересня, 2023 неділя
23:06
Світ Дональд Трамп

Близько 85% кандидатів на виборах у США від Республіканської партії виступають проти збільшеної допомоги Україні

Про це розповів громадський і політичний діяч Юрій Рашкін в етері Еспресо.

За його словами, якби Дональд Трамп не був таким прихильним до Володимира Путіна, то республіканцій більше підтримували б Україну, але щонайменше 50% членів Республіканської партії не підтримує українців, ще 30% змагається з Трампом (Десантіс, Рамасвамі), які радикальною позицією із цього питання показують, що вони - з виборцями Трампа. Решта два чи три кандидати від республіканців підтримують Україну й не женуться за прихильникамиТрампа.

"Серед прихильників Трампа десь 85% кандидатів не підтримують підвищену допомогу Україні", - наголосив Юрій Рашкін.

Що відомо про вибори в США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ. 

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа.

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

26 серпня видання Politico зауважило курс Рамасвамі на зближення з Путіним. Проте жартома пропонувало йому розпитати у Пригожина, як президент Росії вміє виконувати обіцянки.

28 серпня потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО заради угоди з РФ проти Китаю.

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