Розмитнення легкових авто в Дії: уряд підтримав законопроєкти
Уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто в Дії. Після того, як за відповідні законопроєкти проголосує Верховна Рада, подати декларацію на розмитнення та здійснити всі платежі можна буде в застосунку
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, таким чином планується подолати корупцію при розмитненні автомобілів.
"Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні. Для цього вводимо нову формулу розрахунку митних платежів", - сказав Федоров.
Міністр повідомив, що для розмитнення необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично.
"Розмір платежу буде формуватися згідно з характеристиками авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік авто та його ексклюзивність. На все це потрібно не більше як 5 хвилин. До того ж після розмитнення в Дії можна буде зареєструвати авто", - додав він.
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