Розмитнення легкових авто в Дії: уряд підтримав законопроєкти

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, таким чином планується подолати корупцію при розмитненні автомобілів.

"Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні. Для цього вводимо нову формулу розрахунку митних платежів", - сказав Федоров.

Міністр повідомив, що для розмитнення необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично.

"Розмір платежу буде формуватися згідно з характеристиками авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік авто та його ексклюзивність. На все це потрібно не більше як 5 хвилин. До того ж після розмитнення в Дії можна буде зареєструвати авто", - додав він.

6 травня застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії у сфері дизайну та реклами D&AD Awards.

6 червня ми писали, що українці можуть отримати в "Дії" витяг про місце проживання.

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