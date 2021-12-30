Розмова Зеленського й Байдена має стати продовженням чинного формату перемовин між Україною та США, - ОП

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Укрінформ.



"Минулого разу, перед розмовою Байдена та Путіна Держсекретар Блінкен подзвонив українському Президентові запевнити, що про Україну без України ані слова, ані рішення не буде. Після розмови Президент Байден подзвонив Президентові Зеленському, розповів про її зміст і запевнив у підтримці США територіальної цілісності й у суверенітету України. Зараз відбувається так само. Учора була розмова Президента Зеленського та Державного секретаря Блінкена, у якій ішлося, зокрема, і про майбутню сьогоднішню розмову Байдена та Путіна, а далі логічним кроком буде телефонна розмова Байдена та Зеленського", - зазначив він.



За словами Сергія Никифорова, перемовини лідерів України та США можуть провести найближчим часом. Однак він наголосив, що не в змозі підтвердити ні часу, ні формату переговорів.

Нагадаємо, у четвер, 30 грудня, під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден вимагатиме, щоб РФ відвела свої війська від України.

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть розмову телефоном незабаром.

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