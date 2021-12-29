Розпалювання ворожнечі й організація масових заворушень: сину білоруського опозиціонера Бабарика висунули нові звинувачення
Сину білоруського опозиціонера Віктора Бабарика Едуарду загрожує до 20 років ув'язнення за "розпалювання ворожнечі й організацію масових заворушень"
Про це написав штаб Віктора Бабарика.
"Едуарду Бабарику все-таки висунули нові обвинувачення. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. За нашою інформацією, сина Віктора Бабарика обвинувачують у розпалюванні ворожнечі й організації масових заворушень", - ідеться в дописі.
Також у штабі опозиціонера зазначають, що невідомим є статут Едуарда Бабарика у кримінальному провадженні щодо можливого ухиляння від сплати податків.
"Адвокати під підпискою про нерозголошення. Ми все ще очікуємо офіційних коментарів СК і прокуратури та вимагаємо негайного припинення політично мотивованого кримінального переслідування Едуарда", - уточнили в повідомленні.
Довідка: раніше Едуардові Бабарику загрожувало до 5 років обмеження волі. Він очолював передвиборчий штаб Віктора Бабарика. Його разом з батьком затримали та помістили в СІЗО КДБ 18 червня 2020 року. Едуарда Бабарика обвинувачують у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) КК Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе