Розпалювання ворожнечі й організація масових заворушень: сину білоруського опозиціонера Бабарика висунули нові звинувачення

Про це написав штаб Віктора Бабарика.



"Едуарду Бабарику все-таки висунули нові обвинувачення. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. За нашою інформацією, сина Віктора Бабарика обвинувачують у розпалюванні ворожнечі й організації масових заворушень", - ідеться в дописі.



Також у штабі опозиціонера зазначають, що невідомим є статут Едуарда Бабарика у кримінальному провадженні щодо можливого ухиляння від сплати податків.



"Адвокати під підпискою про нерозголошення. Ми все ще очікуємо офіційних коментарів СК і прокуратури та вимагаємо негайного припинення політично мотивованого кримінального переслідування Едуарда", - уточнили в повідомленні.



Довідка: раніше Едуардові Бабарику загрожувало до 5 років обмеження волі. Він очолював передвиборчий штаб Віктора Бабарика. Його разом з батьком затримали та помістили в СІЗО КДБ 18 червня 2020 року. Едуарда Бабарика обвинувачують у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) КК Білорусі.

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