Про це пише The Insider.

Цей центр визначає польотні завдання для високоточних ракет, які в підсумку руйнують цивільну інфраструктуру України. "Або ці ракети не слідували заздалегідь запрограмованій траєкторії польоту, або наводили на ціль на основі неперевірених розвідданих, або, нарешті, знищення мирного населення і було справжньою метою Кремля", — пишуть розслідувачі.

Більшість з працівників центру — молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій та у розробці компʼютерних ігор. Усі вони зареєстровані за адресою Знамʼянка, 19 у Москві — це офіційна адреса генштабу збройних сил Росії.

Розслідувачі вивчили дані телефонних розмов начальника генерального обчислювального центру генерал-майора Роберта Баранова з 24 лютого до кінця квітня 2022 року. Так, щоразу перед запуском ракет йому дзвонили з номера полковника Ігоря Багнюка, який також зареєстрований на Знамʼянці, 19.

На основі дзвінків, що повторювались, розслідувачі відтворили команду з 33 військових інженерів, які підпорядковуються Багнюку. Їм також вдалося пов'язати окремі удари крилатих ракет із конкретними підрозділами центру. Загалом підрозділ центру складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу ракет:

"Калібр": Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза.

"Іскандер": Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов.

Х-101: Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуліков, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслан Мінков.

Розслідувачі звʼязались з ними, і всі вони заперечували, що працюють у цьому центрі та свою причетність до обстрілів України. Хтось заявляв, що працює сантехніком, хтось — на свинофермі, водій автобуса, хтось тільки вчиться програмувати.

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк. Він народився 1982 року в Ризі, 2004 року закінчив Серпуховську філію Академії ракетних військ, що спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет, і має нагороди за участь у військовій операції у Сирії.

Телефонні записи Багнюка та його підлеглих за кілька тижнів до ударів 10 жовтня показують з 2 жовтня підвищення активності дзвінків, що досягає піку 9 жовтня. При цьому в останній день перед ударами інженери-навідники зробили 11 дзвінків. До 2 жовтня дзвінків не було близько двох тижнів.

Найраніші дзвінки між Багнюком та генералом Барановим датуються 13 березня 2022 року. Вони двічі розмовляли між 10:00 та 10:30, а за кілька годин до цього Росія вдарила ракетами Х-101 і "Калібр" по військовому полігону під Львовом, тоді загинули 35 людей.

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