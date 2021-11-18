Розстріли на Майдані: суд дозволив допитати ексберкутівців по відеозв'язку

Таке рішення оголосив суд присяжних, повідомляє РБК-Україна.



Святошинський районний суд Києва дозволив допитати ексберкутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка й Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах людей на Майдані, по відеозв'язку.



Ексберкутівці втекли з України й перебувають у розшуку.



Суд відмовив у клопотанні їхніх адвокатів про дистанційну участь беркутівців у судовому засіданні, але дозволив допитати їх по відезв'язку.



"Суд надає стороні захисту можливість відповідно до встановленого порядку дослідження доказів на стадії допиту обвинувачених реалізувати право обвинувачених Зінченка, Аброськіна і Янішевського за їх бажанням дати свідчення суду щодо пред'явленого звинувачення в будь-який прийнятний для них спосіб. У тому числі, з використанням технічних засобів дистанційного відеозв'язку за умови можливості їх ідентифікації", - таке рішення виніс суддя Сергій Дячук.

Нагадаємо, 17 листопада ДБР повідомило про завершення розслідування злочинів експрезидента Віктора Януковича та його оточення, скоєних під час протестів у лютому 2014 року.

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