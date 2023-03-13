Розстріляний росіянами український воїн виявився уродженцем Молдови, у Кишиневі відреагували
Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції Молдови 13 березня відреагувало на розстріл росіянами Олександра Мацієвського за слова "Слава Україні"
Про це йдеться в офіційній заяві.
Зазначається, що Олександр Мацієвський народився в Молодові, у місці Кишинів.
"Після підтвердження українською стороною факту, що український військовий, страчений російськими солдатами, це Олександр Мацієвський, міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, акт, який можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних закон", - йдеться у повідомленні.
Міністерство висловило співчуття рідним Мацієвського та запевнило у солідарності з народом України.
"Ми підтверджуємо тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни Російської Федерації проти України. Наша країна залишається відданою у своїй підтримці України в її зусиллях повернутися до миру та стабільності", - зазначається в заяві.
- У неділю, 12 березня, СБУ оприлюднила ім'я розстріляного за слова "Слава Україні!" воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року.
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