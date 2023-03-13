Про це йдеться в офіційній заяві.

Зазначається, що Олександр Мацієвський народився в Молодові, у місці Кишинів.

"Після підтвердження українською стороною факту, що український військовий, страчений російськими солдатами, це Олександр Мацієвський, міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, акт, який можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних закон", - йдеться у повідомленні.

Міністерство висловило співчуття рідним Мацієвського та запевнило у солідарності з народом України.

"Ми підтверджуємо тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни Російської Федерації проти України. Наша країна залишається відданою у своїй підтримці України в її зусиллях повернутися до миру та стабільності", - зазначається в заяві.