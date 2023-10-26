"Розтоптали несправедливим рішенням": українська каратистка Терлюга заявила, що у неї вкрали фінал ЧС

Про це Терлюга написала в instagram.

Українка у півфіналу ЧС у Будапешті перемогла олімпійську чемпіонку з Болгарії Івет Горанову - 14:11. Однак суперниця подала протест через збій годинника в середині сутички. Поєдинок відновили за рахунку 5:4 на користь болгарки, яка зуміла втримати перевагу.

"Вони весь поєдинок мовчали і в кінці, коли програли, вирішили використати ситуацію з годинником. Судді повертають нас на татамі з середини поєдинку, де я програю 4:5. Вони не додали 7 секунд наприкінці, вони не побачили проблеми в роботі людини, яка відповідає за час, вони просто розтоптали мене своїм несправедливим рішенням", - обурилася Терлюга.

Вона також звинуватила суперницю, що вона після рестарту сутички відверто діяла на утримання рахунку.

"Болгарська суперниця тікала по кутах і не хотіла більше битись. WKF, ви вкрали мій фінал чемпіонату світу. Я ніколи не вибачу за цей день. Я чесно виграла і маю бути в фіналі. У мене вкрали мою мрію. Серце болить, руки трусяться, коли пишу всі ці слова, мені хочеться кричати від болю, і я не знаю, що робити далі", - написала Терлюга.

28 жовтня українська каратистка посперечається за бронзу з Фатем Саадаті з Ірану.

Хто така Анжеліка Терлюга

Терлюга є срібною медалісткою Олімпіади-2020 у категорії до 55 кг. Також українка п'ять разів вигравала чемпіонат Європи - три золота вона здобула в індивідуальних змаганнях, два - у командних.