Розтрата зерна на 3,2 млн грн: НАБУ повідомило про підозру держпосадовцю
У середу, 23 листопада, НАБУ за процесуального керівництва САП повідомило про підозру виконувачу обов'язків директора "Охтирського комбінату хлібопродуктів" у організації розтрати зерна на суму понад 3,2 млн грн
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що у листопаді 2020 року підозрюваний організував незаконне і безоплатне відвантаження насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні у філії Держрезерву, іншим приватним структурам. Він здійснив розтрату у понад 189 тон насіння соняшнику вартістю понад 3,2 млн грн.
Детективи НАБУ повернули зерно, яке вивезли за межі філії, до держпідприємства і повідомили про підозру співучасникам оборудки - голові філії, а також начальнику виробничо-технічної лабораторії й керівнику елеватору.
НАБУ кваліфікувала дії зловмисника за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
- Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює директора державного лісгоспу на Харківщині у привласненні понад 50 млн грн через занижений продаж деревини.
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